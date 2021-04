12. April 1961: Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin fliegt als erster Mensch ins All

"Auf geht's" waren die schlichten Worte, mit denen Gagarin den Start der Wostok-Rakete ins All kommentierte. Vom Weltraumbahnhof Baikonur ging der 27-jährige Kosmonaut auf seine historische Reise und wurde zum größten Helden der Sowjetunion. Ganze 108 Minuten dauerte der Flug im Orbit, dann landete Gagarin mit einem Fallschirm auf einem Feld in der südrussischen Region Saratow. Zuvor hatte er sich mit einem Schleudersitz aus seiner Raumkapsel katapultiert. Die ersten Menschen, die ihm begegneten, waren ein Mädchen und dessen Großmutter, die gerade Kartoffeln ausgruben - sie erstarrten vor Furcht. "Habt keine Angst, ich bin Sowjetbürger wie Ihr, ich bin aus dem Weltall zurückgekehrt", beruhigte Gagarin die beiden. Sein Flug in andere Sphären war ein Triumph für die Sowjetunion im Kalten Krieg und versetzte die USA in einen Schockzustand. Die Amerikaner nahmen Gagarins Flug zum Anlass, ihr eigenes Apollo-Programm zu forcieren. Volksheld Gagarin erlebte die Mondlandung des Klassenfeindes nicht mehr. 1968 verunglückte er bei einem Übungsflug in einer MiG.

