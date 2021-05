4. Mai 1979: Margaret Thatcher wird die erste Premierministerin Europas

"Where there is discord, may we bring harmony; Where there is error, may we bring truth; Where there is doubt, may we bring faith; And where there is despair, may we bring hope." Mit diesem paraphrasierten Zitat des Gebets des heiligen Franziskus trat Margaret Thatcher am 4. Mai 1979 als erste Frau in Großbritannien und auch in Europa das Amt der Regierungschefin an. Hier sieht man sie am Tage des Amtsantritts vor der Downing Street Nr. 10. Knapp 11 Jahre regiert die konservative Politikerin und geht als "Eiserne Lady" in die Geschichtsbücher ein. Besonders bekannt wurde Thatcher für ihr Vorgehen in der Falkland-Krise, die 1982 zum Falklandkrieg führte und Thatchers Popularität steigen ließ. Doch Thatchers Wirtschafts- und Innenpolitik sowie ihr autoritärer Regierungsstil waren nicht unumstritten. Am 8. April 2013 starb Thatcher an den Folgen eines Schlaganfalls.

