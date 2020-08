1. August 1914: Als Kaiser Wilhelm II. von seinem Balkon einen Weltkrieg begann

"Will unser Nachbar es nicht anders, gönnt er uns den Frieden nicht, so hoffe ich zu Gott, dass unser gutes deutsches Schwert siegreich aus diesem schweren Kampfe hervorgeht", verkündet Kaiser Wilhelm II. an diesem Tag vom Balkon seines Schlosses in Berlin. Ein Fotograf hält den Augenblick fest. Mit diesem Worten erklärte das Deutsche Reich Russland und somit auch den anderen Entente-Mächten den Krieg. Am Tag darauf besetzen deutsche Truppen ohne offizielle Kriegserklärung Luxemburg und marschieren in Belgien ein. Der Anfang einer Katastrophe. Der Erste Weltkrieg nimmt seinen Lauf.

Mehr