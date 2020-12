10. Dezember 1983: Für Szenen wie diese bekam er den Friedensnobelpreis

Die Welt hat Bilder wie dieses in Erinnerung, als Lech Walesa heute vor 37 Jahren den Friedensnobelpreis bekommt. Die ikonische Aufnahme zeigt den damals 36-Jährigen, als er im Sommer 1980 auf einem behelfsmäßigen Podium vor den streikenden Arbeitern der Lenin-Werft in Danzig spricht. Walesa war zu der Zeit der Leiter Streikkomitees. Drei Jahre später, im Dezember 1983, war die Lage in Polen noch immer so riskant für ihn, dass er er am 10. Dezember 1983 die Auszeichnung in Oslo nicht persönlich entgegen nahm, sondern seine Frau und seinen Sohn schickte. Walesa hatte Angst, nicht wieder in Polen einreisen zu dürfen.

