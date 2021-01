10. Januar: In Stalingrad beginnt die Operation Kolzo

Operation Kolzo, zu Deutsch Operation Ring, war die letzte Großoffensive der Roten Armee gegen die Reste der in Stalingrad eingeschlossenen deutschen 6. Armee. Ziel war es, den Kessel von Stalingrad zu zerschmettern. Zum einen wurde dazu der Ring um die eingeschlossenen Wehrmachtsverbände enger gezogen, zum anderen rückte die unmittelbare Front weiter nach Westen, was die 6. Armee noch weiter von den eigenen Truppen abschnitt. Die Fotoaufnahme zeigt Soldaten der Roten Armee bei den erbitterten Kämpfen um jedes Haus und jede Ruine der Stadt.

Schon am 31. Januar drangen Truppen der Roten Armee in das Kaufhaus "Univermag" ein, in dessen Keller sich das Hauptquartier der deutschen Truppen befand. Oberbefehlshaber Friedrich Paulus geriet in die Gefangenschaft, was bei Hitler Tobanfälle auslöste.

Ihr definitives Ende fand die Operation Kolzo aber erst am 2. Februar 1943, als die letzten deutschen Divisionen kapitulierten.

