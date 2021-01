11. Januar 2002: In den Käfigen von Guantanamo werden erste Häftlinge eingesperrt

Das Gefangenenlager Guantanamo ist zum Sinnbild US-amerikanischer Willkür und Folter geworden. 2002 hatte der damalige US-Präsident George W. Bush das Gefangenenlager auf dem Gelände einer US-Militärbasis auf Kuba eröffnet, als Reaktion auf den Anschlag auf das World Trade Center. Am 11. Januar desselben Jahres kamen die ersten Gefangenen in dem Lager an. Die Fotoaufnahme zeigt, wie die Militärpolizei der US-Armee einen Häftling in seine Zelle im Camp X-Ray bringt.

780 Häftlinge waren zunächst in dem Lager untergebracht, meist wegen angeblicher Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida oder den Taliban. Die ersten Gefangenen waren in Käfigen im Freien eingesperrt, inzwischen besteht das Lager aus mehreren Hochsicherheitsgefängnissen.

Das Gefangenenlager wurde bereits kurz nach der Gründung weltweit kritisiert. 2013 kam eine US-Kommission offiziell zu dem Schluss, dass dort Gefangene gefoltert wurden. Amnesty International forderte, das Lager aufzulösen und bezeichnete es als einen "Schandfleck in der Menschenrechtsbilanz der USA". Die zeitweise bis zu 1.000 Häftlinge wurden hier ohne Rücksicht auf Kriegs- und Völkerrecht ohne Anklage unbefristet festgesetzt und zum Teil gefoltert.

Barack Obama hatte zwar zu seinem Amtsantritt Anfang 2009 versprochen, Guantánamo innerhalb eines Jahres zu schließen, scheiterte aber damit am Widerstand der Republikaner im US-Kongress. Donald Trump wollte anschließend nichts von dem Versprechen seines Vorgängers wissen. Bis heute ist das Gefangenlager in Betrieb.

Mehr