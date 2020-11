11. November 2000: In Kaprun wird eine Seilbahn zur tödlichen Falle

Die Katastrophe von Kaprun ist das schlimmste Unglück in Österreichs Nachkriegsgeschichte. In einer Standseilbahn brach am 11. November 2000 ein Feuer aus. Die Bahn blieb daraufhin in dem drei Kilometer langen Tunnel stecken. Verzweifelt schlugen die eingesperrten Skifahrer die Plexiglasscheiben ein. Instinktiv rannten die Menschen weg vom Feuer am Ende des Zuges nach oben. Ein tödlicher Fehler. Die Wolke aus Rauch- und Giftgas holte sie schnell ein. 155 Menschen starben, nur zwölf überlebten.

Das Bild zeigt österreichische Ingenieure, die am 30 Januar 2001 damit beginnen, den ausgebrannten Wagen der Kitzsteinhorn-Gletscherbahn aus dem Tunnel zu befördern.

