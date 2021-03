Ein Mord stürzt das römische Imperium ins Chaos

15. März: Julius Caesar wird ermordet

"Hüte dich vor den Iden des März." Mit diesen Worten soll ein Hellseher Julius Caesar vor dem aufziehenden Unheil gewarnt haben. Der römische Imperator selbst habe in der Nacht vor seinem Tod geträumt, er schwebe über den Wolken und reiche dem Gott Jupiter seine Rechte, berichtete der Historiker Sueton. Und Caesars Ehefrau Calpurnia habe im Traum gesehen, wie Caesar in ihrem Schoß niedergestochen wird.

Ungeachtet all dieser bösen Omen erschien Caesar am 15. März 44 v. Chrisus zu der Sitzung des Senats. An diesem Tag wollte der große Feldherr seinen nächsten Feldzug gegen Parthien planen – den großen Rivalen Roms. Doch dazu kam es nicht mehr. An die 60 Senatoren stürzten sich auf Caesar und erdolchten den mächtigsten Mann Roms.

Publius Servilius Casca soll als erster seinen Dolch gezogen haben. Das Gemälde von Karl von Piloty "Die Ermordung Caesars" aus dem Jahr 1865 zeigt den tragischen Augenblick, wie ihn sich der Maler vorgestellt hat.

Die Ermordung Caesars zählt zu den großen Wendemarken der Geschichte. Die Zeit der Republik war endgültig zu Ende. Nach dem blutigen Bürgerkrieg, der nach Caesars Tod ausbrach, gab es nur noch eine Lösung: Ein Kaiser musste Rom regieren.

