18. August 1920: Nach langem Kampf - Frauen in den USA erhalten das allgemeine Wahlrecht

Es ist ein historischer Triumph der Frauenrechtsbewegung in den USA: Nach Ratifizierung durch die erforderliche Mindestanzahl von 36 Bundesstaaten tritt am 18. August 1920 das allgemeine Frauenwahlrecht in Kraft. Vorangegangen war ein jahrzehntelanger Kampf der Frauen um politische Teilhabe, zunächst angeführt von der 1863 gegründeten ersten großen Frauenvereinigung des Landes, der Woman's Loyal National League, und später von der in Großbritannien entstandenen Suffragettenbewegung, abgeleitet vom Begriff "suffrage" (Wahlrecht). Mit Aktionen wie Demonstrationen, Paraden, Hungerstreiks und zivilem Ungehorsam erlangten die Suffragetten eine hohe mediale Aufmerksamkeit.

Vorsitzende der Suffragettenbewegung in den USA war Carrie Chapman Catt. Hier wird sie bei ihrer triumphalen Rückkehr aus Tennessee, dem letzten Staat, der den 19. Zusatzartikel ratifiziert hat, im August 1920 in New York vom mehrmaligen Gouverneur des Bundesstaates, Alfred E. Smith, empfangen. Catt hat ein Bouquet aus blauen und gelben Blumen im Arm, den Farben der National American Woman's Suffrage Association.

