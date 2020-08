19. August 1989: Der Beginn vom Fall des Eisernen Vorhangs

Es sind Bilder, die um die Welt gingen – und einen Prozess ins Rollen brachten, der mit dem Ende des Warschauer Pakts, dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs endete. Das Archivbild zeigt jubelnde DDR-Flüchtlinge, die am 19. August 1989 Österreich erreichen. Etwa 600 DDR-Bürger nutzten ein paneuropäisches Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze in Sopron, Ungarn, bei dem ein Grenztor geöffnet wurde, zur Flucht in den Westen. Diese erste Massenflucht war der Anfang vom Ende für die DDR mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Später baute die Tschechoslowakei Grenzanlagen ab, die Macht der sozialistischen Herrscher in den Staaten des Ostblocks brach zusammen. Bis zum Dezember 1989 wechselten die Macht- und Regierungssysteme in der DDR, Ungarn, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien.

