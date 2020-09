George W. Bush ruft den "Krieg gegen den Terror" aus

20. September 2001: US-Präsident George W. Bush erklärt dem "Terror" den Krieg

Wenige Tage nach den Anschläge vom 11. September mit rund 3000 Toten stehen die USA noch immer unter Schock. In einer Rede vor dem US-Kongress schwört US-Präsident George W. Bush die Nation auf Rache ein und benutzt den Begriff "War on Terror", also "Krieg gegen den Terror". Dieses Schlagwort soll die US-Außenpolitik auf Jahre prägen. Wenig später marschieren US-Streitkräfte in Afghanistan ein, immer wieder werden auch Ziele in Pakistan angegriffen. 2003 folgt der von vielen Juristen für völkerrechtswidrig gehaltene Krieg gegen den Irak. Zudem lassen die USA immer wieder Verdächtige einfach verschwinden oder halten sie jahrelang ohne Prozesse in Geheimgefängnissen wie Guantanamo fest – nicht wenige von ihnen sind unschuldig, wie sich später rausstellen sollte. Laut einer Untersuchung der Friedensorganisation IPPNW forderte der "Krieg gegen den Terror" in Afghanistan, dem Irak und Pakistan bis 2014 weit mehr als eine Million Todesopfer.

