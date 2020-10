21. Oktober 1997: Ein imaginärer Elch bringt Daimler-Benz ins Wanken

Vom "Elchtest" hatte bis Herbst 1997 außerhalb der Autobranche wohl kaum jemand gehört. Das änderte sich am 21. Oktober 1997. Ein missglückter "Elchtest" der A-Klasse von Daimler-Benz katapultierte jenes Fahrmanöver in die Schlagzeilen. An jenem Tag kippten schwedische Autotester bei einem Ausweichmanöver mit dem Auto um, es landete auf dem Dach. Auf dem Foto von damals ist zu sehen, wie Ersthelfer den verletzten Fahrer an der Unfallstelle versorgen. Zum Glück erwiesen sich die Verletzungen als leicht. Die Fahrübung – in Schweden auch „Kindertest“ genannt – soll zeigen, ob ein Wagen schnell ausweichen kann, wenn ein plötzliches Hindernis auftaucht. Der Unfall war zunächst ein Image-Desaster für Daimler und seinen neuen „Baby-Benz“. Doch das Unternehmen reagierte nach anfänglichem Zögern und rüstete die Fahrzeuge mit dem ESP-Stabilitätsprogramm nach – damals ein Novum bei kleineren Fahrzeugen. Heute gilt das „Elchtest“-Kapitel als Musterbeispiel dafür, wie eine Firma aus einem Misserfolg lernen kann. Die mit dem Stabilisator nachgerüstete A-Klasse wurde zum Verkaufsschlager – und ESP wurde zum Standard in einer ganzen Branche.

