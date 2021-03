Islamistische Anschläge erschüttern Brüssel

22. März 2016: Drei Selbstmordattentate in Brüssel töten 32 Menschen

Nur wenige Monate nach den islamistischen Attentaten in Paris kam es in Brüssel erneut zu schweren Anschlägen, zu denen sich später der Islamische Staat bekannte. Drei Selbstmord-Attentäter töteten mit ihren Nagelbomben 32 Menschen auf dem Brüsseler Flughafen Zaventem und in der Metrostation Maelbeek im Europaviertel, über 300 wurden verletzt. Unser Bild zeigt das bekannte Fahndungsfoto, das die Sicherheitsbehörden nach der Tat veröffentlichten. Besonders der "Mann mit dem Hut" wurde berühmt. Es handelt sich um Mohamed Abrini, der nach eigener Aussage eine Tasche mit Sprengstoff am Flughafen abstellte, dann flüchtete und später festgenommen wurde. Die beiden anderen Männern sind Najim Laachraoui (l.) und Ibrahim El Bakraoui, die bei den Anschlägen starben. Der Bruder des Letztgenannten, Khalid El Bakraoui, sprengte sich in der Metro in die Luft. Am Montag gedenkt ganz Belgien mit Schweigeminuten der Opfer. Am Flughafen und in der Metrostation versammelten sich zahlreiche Menschen zum Gedenken, darunter auch König Philippe und Königin Mathilde. Der damalige Premierminister und heutige EU-Ratschef Charles Michel schrieb auf Twitter, Europa sei vor fünf Jahren mitten ins Herz getroffen worden.

Mehr