25.12.1989: Die Ära Ceausescus geht blutig zu Ende

Das Jahr 1989 war das Jahr, in dem der Eiserne Vorhang fiel und es in vielen kommunistischen und sozialistischen Staaten des Ostblocks – etwa in Ungarn, Polen und der DDR – zu friedlichen Regimewechseln und später zu freien Wahlen kam. In Rumänien verlief die Revolution blutig, wie dieses Foto zeigt. Ein Soldat steht neben einer Frau, die soeben vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte, aufgenommen am 25.12.1989. Nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu am 22. Dezember 1989 herrschten in Rumänien bürgerkriegsähnliche Zustände. Mitglieder der Geheimpolizei Securitate, Schergen des selbsternannten "Conducator" (Führer) Ceausescu, lieferten sich mit der auf der Seite des Volkes kämpfenden Armee erbitterte Kämpfe. Ceausescu und seine Frau wurden auf der Flucht verhaftet und am 25. Dezember 1989 von einem militärischen Sondergericht zum Tode verurteilt und erschossen. Nach der Hinrichtung herrschte große Befriedung in Rumänien, aber kein Jubel.

