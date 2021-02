Der Putin-Kritiker Boris Nemzow wird erschossen

27. Februar 2015: Einsam liegt ein Leichensack auf einem Bürgersteig, unweit des Kremls in Moskau. In ihm: Boris Nemzow. Russlands damals prominentester Oppositioneller war am 27. Februar 2015 kurz vor Mitternacht in der Nähe des Kreml erschossen worden. Der Politiker galt als liberaler Reformer und war in den 1990er Jahren Vize-Regierungschef. Später wurde er zur Galionsfigur der russischen Opposition. Er war ein erbitterter Kritiker Putins.

2017 wurde ein ehemaliger Offizier aus Tschetschenien für den Mord zu 20 Jahren Haft verurteilt, vier weitere Männer wurden der Beihilfe zum Mord schuldig befunden. Die Familie und Anhänger Nemzows werfen den russischen Behörden jedoch vor, die Drahtzieher bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen zu haben. Der Mord an Nemzow wirft noch immer viele Fragen auf.

