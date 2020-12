28. Dezember 1879: Die "Brück' am Tay" stürzt zusammen

Mit einer Länge von mehr als 3000 Metern galt sie zu ihrer Zeit als eine der längsten Brücken der Welt: Die Firth-of-Tay-Brücke in Schottland, gebaut zwischen 1871 und 1878. Rund ein Jahr nach der Indienststellung der Eisenbahnbrücke kam es zur Katastrophe: Während eines schweren Sturms fuhr ein Zug auf der Strecke von Edinburgh nach Dundee, als der Mittelteil der Brücke nachgab und der Zug in den Firth of Tay hinabstürzte. Schätzungsweise 75 Menschen starben. Ursache waren der Sturm, das Gewicht des Zuges sowie Mängel in Ausführung und Konstruktion der Brücke. Wenige Jahre nach dem Unglück wurde unweit der ersten Brücke eine zweite errichtet, die noch heute steht. Bekannt wurden die Brücke und ihr Schicksal durch die Ballade "Die Brück’ am Tay" von Theodor Fontane.

