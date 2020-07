28. Juli 1794: Der "Blutrichter" der Französischen Revolution endet selbst auf dem Schafott

La Terreur - der Schrecken - so nennen Franzosen die Zeit, die der Französischen Revolution folgte. Vor allem ein Mann prägte diese: Maximilien Robespierre. Er war derjenige, der den König zum Verräter Frankreichs und zum Verbrecher an der Menschheit erklärte. Der Nationalkonvent sprach sich daraufhin für die sofortige Hinrichtung Ludwigs XVI. aus. Am 21. Januar wurde der König durch die Guillotine enthauptet.

In der Folgezeit unterstützte Robespierre alle Maßnahmen gegen sogenannte "Feinde der Revolution", was ihm bald den Ruf des "Blutrichters" der Französischen Revolution eintrug. Seine Terrorherrschaft dauerte von Anfang Juni 1793 bis Juli 1794. 25.000 bis 40.000 Menschen fielen in dieser Zeit dem Terror zum Opfer.

Am Ende erwartete Robespierre dasselbe Schicksal wie seine Opfer. Am 28. Juli 1794 wurden er und 21 seiner Anhänger ohne vorherigen Prozess durch die Guillotine enthauptet. Diese Zeichnung eines unbekannten Künstlers zeigt die Hinrichtung, die den großen Terror beendete.

