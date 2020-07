Eine der explodierenden vier 1000-Pfund-Bomben riss einen Krater in das Flugdeck, das so groß war wie ein geräumiges Wohnzimmer

29. Juli 1967: Eine fehlgezündete Rakete löst die Forrestal-Katastrophe aus – 134 Menschen sterben

An Bord des Flugzeugträgers USS Forrestal im Golf von Tonkin zündet am Vormittag eine Rakete fehl und trifft den vollen Treibstofftank eines nahestenden Kampfjets. Es folgt eine verheerende Kettenreaktion. Benzin läuft aus, steckt weitere Flugzeuge in Brand, viele von ihnen mit Bomben und Raketen bestückt, die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Munition und Flugzeuge an Deck fangen Feuer und explodieren, darunter vier 1000-Pfund-Bomben. Den gerissenen Krater einer davon sehen Sie oben im Bild. Der Brand geht später auf die unteren Decks des für den Vietnamkrieg dort stationierten Schiffes über, vielen Soldaten wird von den Flammen der Weg abgeschnitten, sie ersticken. Mehr als 130 Menschen verlieren ihre Leben, rund 160 werden verletzt. Die Reperaturarbeiten am Schiff dauern mehr als sieben Monate.

