3. Dezember 1992: Die erste SMS wird verschickt

Was heute vor 28 Jahren geschah, war damals ein großer Fortschritt. Inzwischen ist diese Technik schon beinahe wieder out: Der Ingenieur Neil Papworth verschickte am 3. Dezember 1992 – damals von seinem PC – die weltweit erste SMS an ein Handy im Vodafone-Netz. Danach traten die Kurzmitteilungen ihren Siegeszug an. Heutzutage sind Nachrichten über den Messenger-Dienst Whatsapp wesentlich beliebter als SMS, und wir nutzen fast nur noch Smartphones wie das moderne Handy auf diesem Foto. Aber der Text von damals geht noch immer: Er lautete "Merry Christmas".

