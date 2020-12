30. Dezember 1978: Schneemassen stürzen Norddeutschland ins Chaos

Enorme Schneemassen, Verkehrschaos, Stromausfälle und abgeschnittene Ortschaften: Am 30. Dezember 1978 begann im Norden Deutschlands in Ost wie West, in Dänemark und Südschweden ein Schneechaos, das vielen in prägender Erinnerung blieb. Am Vortag war es zu einem starken Temperatursturz gekommen, die Temperaturen fielen auf unter dem Gefrierpunkt. Hinzu kam ein starker Schneefall, der viele überraschte und vor Probleme stellte, wie auf der Aufnahme vom Januar 1979 zu sehen ist. An vielen Orten wurde das Militär im Kampf gegen die Schneemassen eingesetzt. 17 Menschen verloren aufgrund des Schneechaos in der Bundesrepublik ihr Leben. Nur wenige Wochen später, am 14. Februar 1979, führten dichte Schneefälle und ein orkanartiger Sturm zu einem erneuten Schneechaos.

Mehr