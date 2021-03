Chaos Sekunden nach dem Attentat auf Ronald Reagan am 30. März 1981

30. März 1981: US-Präsident Ronald Reagan überlebt Attentat schwer verletzt

Es ist 14.27 Uhr, heute vor 40 Jahren, als US-Präsident Ronald Reagan umringt von seinen Leibwächtern eine Gewerkschaftsveranstaltung im Washingtoner Hilton Hotel verlässt. Einige Meter sind bis zur Präsidentenlimousine zu gehen. Reagan winkt noch den Fotografen zu, um gleich danach in den Wagen einzusteigen – da fallen sechs Schüsse. James Brady, Pressesprecher des Weißen Hauses, trifft es am schwersten. Er trägt dauerhafte Hirnschäden und Lähmungen davon. Ein Polizist und Secret-Service-Mann Timothy McCarthy, der sich in die Schusslinie stellt, werden getroffen, überleben aber. Die fünfte Kugel prallt vom kugelsicheren Fensterglas der Limousine ab und verletzt Reagan schwer. Sie tritt seitlich in den linken Lungenflügel ein und verursacht eine nur kleine Wunde, so dass erst später bemerkt wird, dass Reagan blutet. Der Präsident wird in eine Klinik gebracht, wo die Ärzte zunächst nichts über eine Schusswunde wissen. Erst ihre Untersuchungen bringen die Mediziner auf die richtige Fährte. Später wird berichtet, dass Ronald Reagan trotz seines Zustands seinen Humor nicht verloren habe. "Schatz, ich habe vergessen mich zu ducken", sagte er seiner Ehefrau Nancy. Und zu den Ärzten: "Bitte sagen Sie mir, dass sie alle Republikaner sind." Der behandelnde Chefarzt antwortete: "Heute sind wir alle Republikaner." Attentäter John Hinckley Jr. wurde vor Gericht wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen, aber zur Sicherungsverwahrung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. 2016 wurde er entlassen.

