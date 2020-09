30. September 2010: Als Dietrich Wagner sein Augenlicht verlor

Das Foto, das ihn vor genau zehn Jahren schlagartig weltweit bekannt machte, hat Dietrich Wagner nie deutlich gesehen. Er hat an jenem Tag, an dem es aufgenommen wurde, am Tag der Auflehnung gegen das Bauprojekt Stuttgart 21, sein Augenlicht fast völlig verloren. Der eskalierte Polizeieinsatz führte zu Untersuchungsausschüssen im Landtag und beschäftigte Gerichte. Das Verwaltungsgericht Stuttgart erklärte den Einsatz im November 2015 für rechtswidrig. Ein schwacher Trost für den heute 75-Jährigen, der am 10. Jahrestag des "Schwarzen Donnerstag" wieder demonstrieren will. In der Hand einen Blindenstock, zwei gelbe Binden an den Armen.

