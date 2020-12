6. Dezember 1947: Aus einem einzigartigen Feuchtgebiet wird ein Nationalpark

Dieser Weißkopfseeadler ist gut geschützt – der imposante Greifvogel lebt im Everglades Nationalpark in Florida, der heute vor 73 Jahren seinen Status bekam. Spontan denkt man beim Wort "Everglades" an eine Sumpflandschaft, aber eigentlich wird das Gebiet im Süden des teils tropischen US-Bundesstaates von einem riesigen, bis zu 60 Kilometer breiten, aber sehr flachen Fluss dominiert, dessen Gewässer sich nur langsam fortbewegt. So langsam, dass man nicht sieht, dass es ein Fluss ist. Der Park ist die Heimat vieler Vogelarten, darunter auch die einzigen wildlebenden Flamingos in den USA. Es gibt Krokodile und Alligatoren, Schildkröten, Schlangen, Seekühe und unzählige Arten von Insekten. Dieses Paradies ist jedoch stark bedroht – einerseits durch die zunehmende Umweltverschmutzung und Eingriffe in den Wasserhaushalt durch den Menschen, andererseits durch eingeschleppte Arten wie den Dunklen Tigerpython, die heimische Tiere dezimieren und damit das Ökosystem bedrohen.

