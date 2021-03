Der Fall Marianne Bachmeier

6. März 1981: Marianne Bachmeier schreibt Justizgeschichte

In einem Lübecker Gerichtssaal erschießt Marianne Bachmeier den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter. Es ist der dritte Verhandlungstag im Prozess gegen den damals 35-jährigen Schlachter Klaus Grabowski. Er hat bereits gestanden, die damals sieben Jahre alte Anna in seiner Wohnung erwürgt zu haben. Kurz vor Verhandlungsbeginn betritt Bachmeier den Schwurgerichtssaal, zieht eine Waffe aus ihrer Manteltasche und feuert acht Schüsse auf den Angeklagten ab, der ihr den Rücken zugekehrt hat. Sechs Schüsse treffen Grabowski, der noch im Gerichtssaal stirbt. Die Tat der damals 31 Jahre alten Mutter, die in der Lübecker Altstadt eine Kneipe betreibt, führt in der Öffentlichkeit zu einer heftigen Diskussion über Selbstjustiz und den Umgang der Justiz mit Sexualstraftätern. Der wegen Sexualverbrechen an Kindern vorbestrafte Grabowski hatte sich freiwillig kastrieren lassen, war später aber mit Genehmigung eines Gerichtes mit Hormonen behandelt worden. Bachmeier wird am Ende eines 15 Monate andauernden Prozesses im März 1983 wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt, von denen sie aber letztlich nur gut zwei Jahre verbüßen muss. Im September 1996 stirbt sie an einer Krebserkrankung. Das gemeinsame Grab von Mutter und Tochter wird 2016 eingeebnet, nachdem die Liegezeit von 20 Jahren abgelaufen war.

