7. Dezember 1970: Wenn die Sprache versagt - Willy Brandt fällt in Warschau auf die Knie

Es gehört zu den bewegendsten und bekanntesten Bildern der deutschen Nachkriegsgeschichte: Bundeskanzler Willy Brandt kniet im einstigen jüdischen Ghetto in Warschau vor dem Mahnmal, das den Helden des Aufstandes vom April 1943 gewidmet ist. Brandt hatte als erster westdeutscher Regierungschef nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die polnische Hauptstadt besucht. Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Vertrags, in dem die Bundesrepublik die polnische Westgrenze anerkannte, legte er am Denkmal für die Opfer des Naziregimes einen Kranz ab, rückte die Schleife zurecht – und kniete dann plötzlich nieder. Schweigend verharrte der Kanzler eine halbe Minute lang vor dem Ehrenmal. Das Bild des Kniefalls von Warschau ging als Bitte um Vergebung für die Verbrechen der Nazizeit um die Welt und wurde zum Symbol für die deutsch-polnische Aussöhnung. "Wir leben heute in einem Europa, für das Willy Brandt die Fundamente legte", würdigte Bundesaußenminister Heiko Maas die Geste anlässlich des Jubiläums.Brandt folgte damals einer spontanen Eingebung: "Ich hatte nichts geplant, aber Schloss Wilanow, wo ich untergebracht war, in dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Monument zum Ausdruck bringen zu müssen", erklärte er seine Geste später. "Am Abgrund der der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt."