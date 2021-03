Der Sonntag wird 1700 Jahre alt

7. März 321: Der Sonntag wird zum Ruhetag

Muße, Ruhe und ein Ausflug ins Grüne, wie hier auf dem Gemälde "A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte" des französischen Pointilisten Georges Seurat, ist der Inbegriff des (europäischen) Sonntags, dem arbeitsfreien "Tag des Herren". Heute vor genau 1700 Jahren hat der römische Kaiser Konstantin der Große den "dies solis" ("Tag der Sonne") zum Ruhetag erklärt. Mittlerweile wird der Begriff "Ruhe" in großen Teilen der christlichen Welt eher großzügig ausgelegt, weswegen ausländische Besucher immer wieder überrascht sind, wenn sie in deutschen Städten shoppen wollen und feststellen müssen, dass dieses Land tatsächlich immer noch an der christlichen Tradition festhält.

