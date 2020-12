8. Dezember 1980: "Ich wurde getroffen" – John Lennon wird erschossen

8. Dezember 1980: "Ich wurde getroffen" – John Lennon wird erschossen

Er kam gerade von einer Aufnahme-Session nach Hause, das Wetter in New York ist erstaunlich mild für diese Jahreszeit. Dann fallen fünf Schüsse, sie treffen John Lennon in den Rücken – und eine ganze Generation ins Herz: Der britische Popmusiker erliegt wenig später seinen tödlichen Verletzungen. "Ich wurde getroffen", sollen seine letzten Worte gewesen sein. Lennon wird nur 40 Jahre alt, seine Legende lebt bis heute weiter. Nicht nur seine Musik, als Solokünstler (u. a. "Imagine") und als Mitglied der Beatles ("All You Need Is Love"), packt jede Generation aufs Neue. Er war Schriftsteller und Poet, Filmregisseur und bildender Künstler, Pazifist und Aktivist, ein Menschenfreund. Kurzum: eine Quelle der Inspiration für viele Menschen auf der Welt.

Das Foto zeigt Lennon am 7. Dezember, einen Tag vor seiner Ermordung. Er signiert einem Fan "Double Fantasy", ein Album, das er gemeinsam mit seiner Frau Yoko Ono aufgenommen hat. Es erschien drei Wochen zuvor. Der Fan: Mark David Chapman, ein damals 25-Jähriger aus Texas, der die tödlichen Schüsse abfeuerte. Der inzwischen 65 Jahre alte Mörder wurde für die Tat zu "20 Jahren bis lebenslänglich" im Gefängnis verurteilt und sitzt seitdem in Haft.

Mehr