Der Jahrhundertkampf

8. März 1971: In New York steigt der legendäre Boxkampf zwischen Joe Frazier und Muhammed Ali

So viel Glamour, so viel Spektakel hat die Welt selten gemeinsam vor dem Fernseher erlebt. 300 Millionen TV-Zuschauer weltweit und 20.455 Menschen im Madison Square Garden verfolgten das Duell der beiden größten Boxer des Planeten. Schauspieler Burt Lancaster trat als Moderator im Ring auf, sämtliche Stars und Sternchen, die die USA zu bieten hatten, und die gesamte Unterwelt New Yorks waren dabei, als Joe Frazier (in der gold-grünen Brokat-Hose) seinen Kontrahenten Muhammed Ali über 15. Runden vermöbelte und sich zum wahren und alleinigen Weltmeister aufschwang. Denn Titelträger der zwei größten Boxverbände war er bereits, aber Ali hatte drei Jahre zuvor nach 28 Kämpfen unbesiegt abtreten müssen, nachdem ihm seine Boxlizenz wegen Kriegsdienstverweigerung ("Mann, ich habe keinen Ärger mit dem Vietcong") entzogen und seine Titel aberkannt worden waren. Frazier brauchte also einen Sieg über "Großmaul" Ali, um als wahrer Champions zu gelten – und das gelang ihm.

