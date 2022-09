Sehen Sie im Video: Bezos-Rakete stürzt kurz nach Start ab. ABSTURZ BEIM START VON BEZOS-RAKETE Beim Start einer Weltraumkapsel von Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos kam es zu einem Zwischenfall. Die Rakete geriet eine Minute nach dem Start über dem Westen von Texas vom Kurs ab. Das Startabbruchsystem habe wie geplant funktioniert und die Kapsel direkt abgekoppelt, hieß es vom Unternehmen. KEINE VERLETZTEN Die Kapsel war unbemannt und nur mit Technik beladen – auch beim Aufprall der Rakete wurde niemand verletzt. NEW SHEPARD PROGRAMM Zuletzt hat dieselbe Art Rakete und Kapsel zahlende Passagiere an den Rand des Alls geflogen.

Das Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos hatte beim Start einer Rakete mit Komplikationen zu kämpfen. Am Ende stürzte die Trägerrakete zu Boden, verletzt wurde niemand.

Bei einem unbemannten Start des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist die Trägerrakete abgestürzt. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Das Notsystem der aufgesetzten Raumkapsel habe wie geplant funktioniert. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie die Kapsel sich kurz nach dem Start von der Rakete löst und an Fallschirmen Richtung Boden gleitet.

Bezos-Rakete hatte Forschungsgeräte an Bord

Es war die 23. Mission des Programms "New Shepard", das nach dem ersten US-Amerikaner im All, Alan Shepard (1923-1998), benannt ist. An Bord hätten sich Forschungsgerät und wissenschaftliche Experimente befunden, hieß es weiter. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA kündigte eine Untersuchung an, wie US-Medien berichteten.

Automatisiertes Raketensystem

Das Raketensystem "New Shepard" fliegt weitgehend automatisiert. Die während des Fluges von der Rakete abgetrennte Kapsel erreicht eine Höhe von rund 100 Kilometern über der Erde, zeitweise mit Schwerelosigkeit, bevor das wiederverwendbare Objekt abgebremst von großen Fallschirmen wieder aufsetzt. Auch die ebenfalls wiederverwendbare Rakete landet normalerweise vertikal wieder auf der Erde.

Letzter Flug von Blue Origin war bemannt

Zuletzt hatte Blue Origin im August sechs Menschen vom Westen des US-Bundesstaats Texas aus mit dem Raketensystem für einen Kurztrip ins All geschickt. Beim ersten Flug im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten im Oktober 2021 nahm der damals 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als "Captain Kirk" in "Star Trek" weltberühmt geworden war.