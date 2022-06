Ein silbernes Penis-Amulett, das etwa 1800 Jahre alt ist: Diesen seltenen und zugleich bizarren Fund hat eine 73-jährige Britin bei einer Suche mit ihrem Metalldetekor in Kent gemacht.Das Portal der britischen Regierung „Portable Antquities Scheme“ datiert den Fund auf eine Periode zwischen 43 bis 410 nach Christi. In der damaligen Zeit wurden solche Anhänger als Schutz gegen den bösen Blick getragen, einen seit Jahrtausenden existierenden Aberglauben. Die Angst vor einem Schadenszauber durch einen Blick war in vielen Kulturen verbreitet und existierte auch im Alten Rom.Amulette oder andere Gegenstände mit Penis-Verzierungen aus dieser Zeit fanden Forscher vor allem in der Nähe von militärischen römischen Anlagen und in Grabstätten von Kindern. Allerdings bestehen die meisten der mehr als 400 in Großbritannien gefundenen Schmuckstücke aus Kupfer – und nicht wie dieser Fund aus Silber. Er befindet sich derzeit im Britischen Museum.Der römische Gott Fascinus, eine Art magische Personifizierung des Phallus, galt im alten Rom als Schutzgott der Kinder und Feldherren. Warum diese Gruppen? Völkerkundler vermuten, dass die Menschen damals davon ausgingen, dass diese Personen am stärksten Neidern ausgesetzt waren und deshalb eines besonderen Zaubers bedurften. Das lateinische Wort fascinum bedeutet so viel wie „verzaubern und verhexen“, eine Bedeutung, die heute noch das deutsche Wort Faszination färbt.Auch in der Öffentlichkeit– wie zum Beispiel hier an den Hauswänden in den Straßen des antiken Pompeijs – waren Phallus-Symbole sichtbar. Forscher gehen auch hier davon aus, dass die Menschen ihnen eine Schutzfunktion zusprachen.Quellen: