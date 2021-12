Diese Aufnahmen sind so spektakulär wie selten:Eine Familie von etwa 15 Orcas attackieren vor der Küste West-Australiens einen Buckelwal.Zusammen greifen sie den Wal immer wieder an – ganze vier Stunden dauert der Kampf.Das Video entsteht während einer Tour des Familienunternehmens Whale Watch Western Australia. Etwa 40 Touristen beobachten die Jagd aus rund 200 Metern Entfernung:„Wir wussten, dass wir etwas Bedeutsames beobachteten. Der Orcas waren im vollen Attacke-Modus und der Buckelwal versuchte sich verzweifelt zu verteidigen.“ Gemma Sharp Whale Watch Western AustraliaEiner der Schwertwale schnappt sich die Finne des Opfers und versucht ihn, auf den Rücken zu drehen. Eine bewährte Taktik der Wale, um Meeressäuger zu ertränken.Doch der Wal ist keine leichte Beute: Der Jungbulle schlägt mit seiner Fluke die Angreifer fort. Schließlich sucht er Schutz unter dem Boot der Walbeobachter. Dort findet er etwa eine Stunde lang Deckung – während die Orcas immer wieder versuchen, ihn von dort zu vertreiben. Aber der Wal harrt weiter aus.Nach einer Weile haben einige Orcas die Szenerie verlassen – der Buckelwal schwimmt unter dem Boot hervor und versucht sich in Sicherheit zu bringen. Ein letzter Angriff der Orcas scheitert und sie lassen von dem Tier ab.Orcas sind intelligente Tiere, die in Gruppen Jagd auf Robben und auch andere Meeressäuger machen. Normalerweise greifen sie keine erwachsenen Buckelwale an, sondern fokussieren sich auf die Kälber der Tiere.„In diesem Fall hofften sie wohl, dass er noch jung ist und wenig Erfahrung hat“, sagt Gemma Sharp von Whale Watch Western Australia.Der Buckelwal zieht mit kleinen Verletzungen in Richtung Küste: Er hat seine Rückenflosse verloren – die fürs Schwimmen im Wasser wichtige Fluke und Flipper bleiben unverletzt.Quelle: Whale Watching Western Australia