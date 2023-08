Das "DigiPäd"-Team an der Kooperativen Gesamtschule Ernst-Reuter in Pattensen klärt auf über den richtigen Umgang mit KI: Nikolas Grote, 31, Englisch, Geschichte (l.); Ann-Kathrin Giebe, 36, Latein, Geschichte und Phillip Sölken, 30, Latein, Geschichte. Unten: Schulhund Tinto

Künstliche Intelligenz an Schulen

von Doris Schneyink Als der Sprachroboter ChatGPT auf den Markt kam, brach an Schulen Hektik aus. Was, wenn Schülerinnen und Schüler künftig nur noch schummeln? Zwei junge Lateinlehrer und eine Start-up-Gründerin zeigen, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Im Gegenteil

An der Spitze der digitalen Bildungsrevolution in Deutschland stehen: zwei Lateinlehrer. Ann-Kathrin Giebe und Philipp Sölken. Sie 36 Jahre alt, er 30. Gemeinsam leiten die beiden Altphilologen das "DigiPäd-Team" der Ernst-Reuter-Gesamtschule im niedersächsischen Pattensen, das digitalpädagogische Team. Eine Art schnelle Eingreiftruppe in allen Fragen der Digitalisierung für Lehrkräfte, Schüler, Eltern.