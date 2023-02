von Helmut Broeg Vier mysteriöse Ballons tauchten in den vergangenen Tagen über den USA auf, mindestens einer stammt aus China. Der Ballonexperte Felix Friedl-Vallon erklärt, wie die Technik der Fernerkundung funktioniert.

Herr Friedl-Vallon, wer mit einem Heißluftballon fährt, weiß, dass sich deren Flugrichtung nur begrenzt manipulieren lässt. Wie schaffte es China, einen Ballon so zielgerichtet über die USA fliegen zu lassen?

Vermutlich haben sie die Technik von Google, beziehungsweise Alphabet, abgeguckt. Das Unternehmen hatte sehr viel Geld in das Projekt Google Loon gesteckt. Freischwebende Ballons sollten das Internet auch in Ecken der Welt bringen, in denen es keinen Internetanschluss gab.

Felix Friedl-Vallon leitet die Arbeitsgruppe Fernerkundung mit Flugzeugen und Ballons am Karlsruher Institut für Technologie © IMK-ASF-FFB

Wie sollte das funktionieren?

Die Grundlage dafür ist ein sehr gutes Wettermodell. Damit lässt sich berechnen, wie die Atmosphäre geschichtet ist und wo welche Windrichtungen vorherrschen. Dann braucht es nur einen Ballon, der seine Höhe ändern kann.