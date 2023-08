In deutschen Kliniken kommen häufiger Computertomografen zu Einsatz als in anderen europäischen Ländern. Auch zum Schaden von Kindern

von Susanne Donner Eines von tausend Kindern, die per Computertomografie untersucht werden, bekommt Krebs. Experten fordern mehr Zurückhaltung bei der Untersuchung von Kindern.

Er wolle keine Unruhe stiften, schickt Michael Hauptmann, Gesundheitsdatenforscher von der Medizinischen Hochschule Brandenburg vorweg. CT-Scans können natürlich oft Leben retten. "CT" steht für "Computertomografie": Ein röhrenförmiges Gerät schickt radioaktive Strahlung in den Körper. Radiologinnen und Radiologen können damit in Minuten Brüche, Blutungen oder einen Krebs entdecken. Ist ein Kind vom Trampolin gestürzt, können sie so rasch nachsehen, ob es sich lebensbedrohliche innere Verletzungen zugezogen hat. Die CT-Strahlung ist aber hundert- bis tausend-Mal so stark wie bei einer konventionellen Röntgenaufnahme.