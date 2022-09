Sehen Sie im Video: Plausch beim Schwimmen – so klingt eine "Unterwasser-Unterhaltung" von Delfinen.





















Faszinierende Meeresgeräusche:





Naturfotografin Rosie Berrett filmt Delfine unter Wasser.





Die 25-Jährige befindet sich auf einer Reise in der schottischen Gemeinde Gairloch.





Auf einem Boot möchte sie Aufnahmen von Meerestieren machen, als plötzlich Delfine auftauchen.





Die Fotografin erzählt, dass die Tiere Kreise um das Boot zogen und ihr folgten.





„Sie waren so verspielt und wollten uns gar nicht mehr verlassen. Sie waren sehr lautstark und man konnte sie wirklich deutlich hören.“





Rosie Berrett fallen die auffälligen Geräusche auf und sie startet eine Aufnahme mit ihrer Filmkamera.





Das Ergebnis: Die Delfine geben faszinierende Laute von sich – man hört sie beim Klicken und Pfeifen.





Regelmäßig begibt sich die Naturfotografin auf Wal- und Delfinbeobachtungstour und hat bereits viele Meereslebewesen vor die Linse bekommen.





Doch diese außergewöhnlichen Aufnahmen der Delfine überraschten selbst die erfahrene Fotografin.





Mehr