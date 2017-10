Jetzt kommt der kürzeste IQ-Test der Welt. Er besteht aus nur drei Frage. Wenn ein Baseballschläger und ein Baseball 1,10 € kosten und der Baseballschläger 1 € mehr kostet als der Ball, wie viel kostet der Ball? Wenn 5 Maschinen 5 Minuten benötigen, um 5 Spielzeuge herzustellen, wie viel Zeit benötigen 100 Maschinen, um 100 Spielzeuge herzustellen? Wenn eine Seerose jeden Tag ihre Größe verdoppelt und in 48 Tagen einen See komplett bedeckt, wie viel Zeit benötigt sie, um den halben See zu bedecken? Die richtigen Antworten lauten: 5 Cent, 5 Minuten, 47 Tage. Wenn du alles richtig hast, bist du wohl ein Genie.