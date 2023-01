von Bernhard Albrecht Eine Netzsuche mit Begriffen wie "Krebs alternative Heilmethoden" führt zu Heilpraktikern und Ärztinnen, die Zauberformeln für die Heilung anbieten. Das kann gefährlich werden. Doch unseriöse Angebote sind oft leicht erkennbar.

Als die Schweizerin Renate Mulofwa (Name geändert) an Brustkrebs erkrankte, entschied sie sich, der Schulmedizin keine Chance zu geben. Vier Jahre später lernte ich sie kennen. Da hatte sie schon so einiges hinter sich gebracht. Sie hatte ihren Darm von böser Schlacke sanieren und sich Mistelextrakte spritzen lassen. Sie hatte die Schlangengift- und Eigenbluttherapie erprobt. Sie fastete über Monate, um den Tumor "auszuhungern". Sie erlebte die Massenheilungen eines auf der Bühne tobenden nigerianischen Priesters und tibetische Yoga-Gruppen-Events. Sie versuchte, nach den Methoden der "Neuen Germanischen Medizin" ihre psychischen Konflikte zu "lösen". Sie probierte es mit Homöopathie und Bittermandeln und noch einigen anderen Therapien.