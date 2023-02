Sehen Sie im Video: Die hellen Punkte auf der Erdbeere sind keine Samen.









Aus den hellen Punkten auf Erdbeeren lassen sich neue Pflanzen ziehen. Also muss es sich bei den kleinen runden harten Gebilden um Samen handeln – richtig?

Falsch. Denn bei den kleinen Körnern handelt es sich nicht um Samen, sondern um Früchte.

Achänen werden sie in der Botanik genannt. Dabei handelt es sich um eine Form von nussähnlichen Schließfrüchten. Der Samen ist von einer dicken Fruchtwand umschlossen. Andere Beispiel für solche Sonderformen von Nussfrüchten sind Löwenzahn-Achänen oder Sonnenblumenkerne.

Die Frucht der Erdbeere ist also das, was wir gemeinhin als ihre Samen bezeichnen. Das rote Fleisch wird botanisch Scheinfrucht genannt.

