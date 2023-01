Eine Netzsuche mit Begriffen wie „Krebs alternative Heilmethoden“ führt zu Heilpraktikern und Ärztinnen, die Zauberformeln für die Heilung anbieten. Das kann gefährlich werden. Doch unseriöse Angebote sind oft leicht erkennbar

Als die Schweizerin Renate Mulofwa (Name geändert) an Brustkrebs erkrankte, entschied sie sich, der Schulmedizin keine Chance zu geben. Vier Jahre später lernte ich sie kennen. Da hatte sie schon so einiges hinter sich gebracht. Sie hatte ihren Darm von böser Schlacke sanieren und sich Mistelextrakte spritzen lassen. Sie hatte die Schlangengift- und Eigenbluttherapie erprobt. Sie fastete über Monate, um den Tumor „auszuhungern“. Sie erlebte die Massenheilungen eines auf der Bühne tobenden nigerianischen Priesters und tibetische Yoga-Gruppen-Events. Sie versuchte, nach den Methoden der „Neuen Germanischen Medizin“ ihre psychischen Konflikte zu „lösen“. Sie probierte es mit Homöopathie und Bittermandeln und noch einigen anderen Therapien.

Alles zog sie mit erbitterter Konsequenz durch und ignorierte dabei, wie ihr Tumor wuchs und wuchs. Erst als die Geschwulst so groß war wie eine Grapefruit und sich hervorbeulte, als wollte sie aus der Brust springen, hatte sie ihr Schlüsselerlebnis: Als ihr „Naturarzt“ den Verband abnahm, schoss ihm das Blut entgegen, er sprang vor Schreck zurück. Der Tumor hatte die Haut zerfressen; was von ihrer Brust übriggeblieben war, bezeichnete Moni als »Gletscherlandschaft«. Ich weiß mittlerweile von Fällen, in denen verblendete Therapeuten selbst dann noch ruhig bleiben und sagen: Auch das gehört zum Heilungsprozess.

Der Kontakt kam über eine gemeinsame Freundin zustande. Renate, die auch meine Freundin wurde, hatte eine Mission: Schicksalsgenossinnen vor ihren Irrwegen in die Welt der Alternativmedizin zu bewahren. Ich habe damals ihren Fall bis ins letzte Detail durchleuchtet und aufgeschrieben, habe versucht zu verstehen, wie sie, die früher ihre drei Kinder impfen ließ und nie ein Problem mit der Schulmedizin hatte, auf diese Abwege geriet. Wie haben jene mehr als 20 alternativmedizinisch orientierte Ärztinnen und Ärzte, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, Heilerinnen und Heiler sie verführt? Was stand in all den Büchern, die Moni angesammelt hatte und die zwei lange Regalreihen füllten?

Als mich vergangene Woche wieder so eine mail erreichte, in der ein alternativmedizinisch tätiger Arzt angepriesen wurde, fühlte ich mich an ihr Vermächtnis erinnert. Auf seiner Website fand ich Therapieverfahren, die ich nur zu gut kenne, die angeblich keine Nebenwirkungen haben und immer zur Heilung führen. Ich erinnerte mich an Renates Vermächtnis.

Seit ich ihre Geschichte kenne, habe ich mich immer wieder in den Dschungel der Wunderheiler gewagt, mal als Ehemann einer vermeintlich an Brustkrebs erkrankten Frau, mal als Heilpraktiker-Schüler, mal selbst als Patient oder einfach nur als Interessierter. Öfter habe ich Patienten gesprochen, die ihre Entscheidung später bitter bereuten, auch mit verzweifelten Angehörigen, die hilflos zusehen mussten, wie Mütter, Väter, Partner in den Strudel irrer Heilsversprechen gerieten. Ich habe mit Anwälten gesprochen, die Angehörige von Verstorbenen vertraten, und dabei gelernt, dass es kaum möglich ist, später rechtlich gegen gefährliche Heiler vorzugehen – warum, erkläre ich weiter unten.

Mittlerweile kenne ich ein Füllhorn an Verführungstricks, die die Scharlatane anwenden. Hier die sieben gängigsten, denen ich sehr oft begegnet bin. Ach ja, eines noch, damit niemand enttäuscht ist: Es geht hier nicht um die detaillierte Bewertung einzelner Therapieverfahren, sondern um deren Verkaufe.

1. Der „Mir ist das auch passiert“-Trick

Quacksalberinnen und Quacksalber haben immer rührselige Geschichten parat, wie sie selbst oder ein geliebter Angehöriger von der herzlosen Schulmedizin aufgegeben wurde. Und wie sie dann im Internet oder durch Freunde auf den richtigen Pfad geleitet wurden. Die lange ersehnte Heilung ließ dann nicht lange auf sich warten. Es ist anzunehmen, dass diese Geschichten meist nicht stimmen – oder aber der Einfluss der alternativen Therapien überschätzt wird, weil die angeblich dadurch Geheilten sich auch schulmedizinisch behandeln ließen. Für den stern überprüfte meine Kollegin Christiane Hawranek die Heilungsgeschichte eines Mannes, der die wundersame Kraft von Wildkräutern, Gemüse und Obst preist (was ja nie falsch ist) und passend dazu Smoothie-Mixer und Rezeptbücher über einen Webshop vertreibt. Er behauptete, an Lungenkrebs im Endstadium gelitten zu haben. Die Ärzte hätten angeblich nichts mehr für ihn tun können. Eine Geschichte, an die er möglicherweise selbst bis heute glaubt, denn er stellte dem stern medizinische Unterlagen zur Verfügung. Ein Lungenspezialist urteilte: Der Krebs war im frühen Stadium, die Heilung konnte allein durch die schulmedizinischen Verfahren erklärt werden.

2. Der „Es tut nicht weh“-Trick

Gefährliche Heiler wissen um die Ängste ihrer Patientinnen und Patienten: vor den Schmerzen und Nachwirkungen einer Operation. Vor der Chemotherapie, bei der einem die Haare und Wimpern ausfallen könnten. Vor monatelanger Übelkeit, Gewichtsabnahme und körperlichem Verfall. Diesen Ängsten gegenüber stellen sie ihre Therapien oft als absolut schmerzlos und unschädlich für den Körper dar. Das ist undenkbar, denn wo etwas wirkt, gibt es auch Nebenwirkungen. Und je stärker etwas wirkt, desto gravierender sind oft leider auch solche Nebenwirkungen*. Besonders beliebte Opfer des „Es tut nicht weh“-Tricks scheinen mir – und einigen Krebsspezialistinnen, mit denen ich sprach - Frauen mit Brustkrebs. Ihnen wird zusätzlich noch Angst vor dem Verlust eines Teils ihrer Weiblichkeit durch die Brustamputation gemacht. Dabei verschweigen die Scharlatane, bewusst oder aus schierem Unwissen, dass heute überwiegend brusterhaltend operiert wird und die ästhetischen Ergebnisse immer besser werden.

3. Der „Unsere Umwelt ist schuld“-Trick

Weizen, Fleisch, Nudeln, Milch – für Quacksalber ist das oft alles Teufelszeug. Da sind sie auch ungnädig gegenüber dem von ihnen verehrten Arzt und Naturforscher Paracelsus, dessen Name für die größte Kette von Heilpraktiker-Schulen in Deutschland herhalten muss - und dessen bekanntester überlieferter Satz lautet: "Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei." Quacksalber prangern die industrielle Landwirtschaft an und behaupten, unser Obst und Gemüse trage in sich kaum noch wertvolle Vitamine und Nährstoffe (was nachweisbar falsch ist). Schon das Wasser aus dem Hahn birgt für sie unberechenbare Gefahren. Unsere Ernährungsweise sei ebenso schuld an der Krankheit wie die Strahlung von Mobilfunkmasten, Wlan-Routern oder Atomkraftwerken. Eine große Rolle spielen auch Gifte aus Amalgam-Füllungen, tote Zähne, Pestizide und so einiges mehr, was man mit „Darmsanierungen“, sündhaft teuren Zahnbehandlungen und anderen „Entgiftungen“ behandeln kann, die je nach gewählter Methode sehr gefährlich werden können. Die geschicktesten Quacksalber verknüpfen dabei unbestreitbare Fakten und ihre Fiktion so geschickt, dass man zunächst schwer widersprechen kann. Auch ich saß in solchen Gesprächen und hakte nur ab: „Stimmt. Stimmt. Stimmt!“ Erst ihre abenteuerlichen Schlussfolgerungen ließen mich ins Grübeln kommen. Wer sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet, so wie Krebspatientinnen und -Patienten, neigt zur Leichtgläubigkeit. Und die Leichtgläubigen haben die Scharlatane dann längst in ihrem Netz. Wenn sie das Gefühl erst einmal erzeugt haben, man sei sich doch in vielem so einig, fällt es schwer, den inneren Bund zwischen Patient und Quacksalber noch zu lösen. Denn dann regiert der Bauch, nicht die Vernunft.

4. Der „Meine Therapie ist leicht zu verstehen“-Trick

Hand aufs Herz: Wer der geschätzten Leserinnen und Leser, die es bis hierher geschafft haben, kann erklären, wie genau ein mRNA-Impfstoff funktioniert? Obwohl uns das über zwei Jahre hinweg in so vielen Artikeln erklärt wurde? Biomedizin ist komplex, und auch die molekularen Grundlagen hinter der modernen, individualisierten Krebsmedizin übersteigen das Wissen und Verständnis vieler Haus- und Fachärztinnen und -ärzte. Wie sollen Laien da noch durchblicken? Das Grundprinzip der Therapien, die Quacksalber anbieten, ist hingegen bestechend einfach und für jeden nachvollziehbar – so wie die Verschwörungstheorien, die sich nach drei Jahren Pandemie überall wie Krebsgeschwüre ausgebreitet haben. Wir alle sehnen uns danach, die immer komplexere Welt weiterhin zu verstehen, wir sehnen uns nach einfachen Wahrheiten. Diese Sehnsucht bedienen die Wunderheiler. Sehr oft läuft ihre Argumentation über verschiedene Umwege darauf hinaus, dass im Körper auch von Gesunden täglich abertausende Krebszellen entstehen, das Immunsystem diese aber erkennt und vernichtet (was stimmt). Im Falle des Patienten sei da leider was schiefgelaufen, erklären die Quacksalber weiter, man müsse jetzt nur das Immunsystem dazu bringen, seinen Job wieder gut zu machen – denn eigentlich habe der Körper die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Auch an diesem Satz ist fast alles richtig, das „nur“ jedoch treibt Generationen von Forscherinnen und Forschern zur Verzweiflung. Seit langem schon gibt es erfolgreiche Immuntherapien, mit denen man zum Beispiel im Prinzip schwarzen Hautkrebs in weit fortgeschrittenen Stadien so gut heilen kann, dass keine Krebszellen mehr im Körper nachweisbar sind. Nur: Bei vielen Patienten wirken sie nicht oder haben schwere Nebenwirkungen wie Autoimmunkrankheiten, weil es eben ein gefährlicher Seiltanzakt ist, die Kräfte des Immunsystems zu wecken – man muss sie dann auch zu bändigen wissen.

5. Der „David gegen Goliath“-Trick

Zur Verständlichkeit des Therapieprinzip kommt in der Regel die Behauptung, dass der Wissenschaft diese Erkenntnisse schon lange bekannt seien, jedoch durch die Pharmaindustrie, die dafür korrupte Ärztinnen und Ärzte bezahle, unterdrückt würden. Auch hier möchte ich nicht pauschal widersprechen – tatsächlich ist die Pharmaindustrie wenig interessiert an Therapien, die wenig profitabel sind. Da fallen mir viele ein, nur eben nicht die, von denen gefährliche Heiler sprechen, um selber Profit zu machen. Und immer wieder gibt es Skandale um sogenannte „Mietmäuler“ – Ärzte, die sich für ihre interessengeleitete Forschung und Vorträge fürstlich entlohnen lassen. Doch das ist beileibe nicht das Grundprinzip der Medizinischen Forschung. Genau deshalb – weil die Pharmaindustrie so sehr nach Profit trachtet – haben die Wunderheiler leichtes Spiel. Frei nach der Redensart: „Die kannst du alle in einen Sack stecken und draufschlagen, du erwischst immer den Richtigen.“ Sie stärken so ein weiteres Mal ihren inneren Bund mit den Patienten, von denen die meisten sicher auch hier einen Haken setzen: „Stimmt doch!“ Und dann heißt es: Wir, mein Heiler und ich, gegen die böse Pharmaindustrie. David gegen Goliath!

6. Der „Ich bin dein Freund“-Trick

Alternativmedizinerinnen und -mediziner sind oft nahbarer als Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, von deren Privatleben man nichts erfährt. Die Praxen liegen oft im eigenen Haus, man begrüßt noch kurz den oder die Lebenspartnerin und streichelt den Hund, bevor man die Therapieräume betritt. Im Laufe des Gesprächs vertieft sich das Vertrauen dadurch, dass sie in der Regel viel von sich preisgeben. Sie erzählen von Beziehungsproblemen, Lebenskrisen und erleuchtenden Erkenntnissen, die ihnen neue Kraft gegeben haben und oft mit den Therapiemethoden, die sie anbieten, zu tun haben. Nicht selten bieten sie dann irgendwann das „Du“ an, um den freundschaftlichen Pakt zu besiegeln. Ich habe mich oft gefragt: Ist das echt oder eine Masche? Ich weiß es nicht, von Fall zu Fall unterschiedlich, glaube ich. Aber ich gebe freimütig zu: Viele, die mir so kamen, waren mir sympathisch, und ich hätte gerne mit ihnen bei einem Glas Bier oder Wein abends das Gespräch über die faszinierenden Brüche in ihrem Leben vertieft. Ja, viele wirken authentisch in dem, was sie erzählen, und nicht wenige glauben vermutlich selbst an das, was sie anbieten – und gerade das macht sie so gefährlich.

stern exklusiv Der große Report So gefährlich sind Heilpraktiker in Deutschland

7. Der „Du entscheidest, ich berate nur“-Trick

Gefährliche Heiler versuchen mit allen Mitteln, sich aus der juristischen Verantwortung für das, was sie anrichten, zu ziehen. Deshalb lassen sie ihre Opfer oft schon vor dem ersten Beratungsgespräch unterschreiben, dass diese sich bitte selbst um die schulmedizinische Behandlung kümmern sollen und verstehen, dass die Heilmethoden, die in der Praxis angewendet werden, aus Sicht der Schulmedizin nicht akzeptiert oder nicht ausreichend bewiesen sind. Mit der Unterschrift besiegeln die Opfer einen Pakt, der Quacksalbern erlaubt, nahezu alles an Scharlatanerie anzuwenden, was ihnen so einfällt. Ja, Heilpraktiker dürfen (anders als Ärzte) kraft Gesetz sogar selbst in ihrer Praxis Medikamente zusammenmixen, ohne dass die Wirkstoffe jemals klinische Studien durchlaufen haben. Eine besonders perfide Aussage habe ich auch öfter gehört: „Ich kann Sie nicht heilen, das können Sie nur selbst!“ Wenn es mit der Heilung dann nicht klappt, ist der Quacksalber fein raus und kann argumentieren, der Patient sei selbst daran schuld, dass der Tumor noch da sei. Dies gilt insbesondere für jene alternativen Heilmethoden, denen die Annahme zugrunde liegt, ein unlösbarer psychischer Konflikt hätte das Krebsleiden ausgelöst.

Wunderheiler geben verzweifelten Menschen das, was diese am dringendsten brauchen: Zeit und Verständnis

Diese sieben Tricks machen Alternativmedizinnen und -mediziner so erfolgreich. Sie geben verzweifelten Menschen das, was diese am dringendsten brauchen: Zeit und Verständnis. Sie hören zu, sie fragen nach Lebenssituation, in der die Patienten der Schicksalsschlag trifft, und diese verlassen die Praxen nach ein bis zwei Stunden mit einem warmen Gefühl im Herzen: Hier hat sie endlich jemand verstanden. Ganz anders oft die Schulmedizin. Leider befördern Ärzte in Zeitnot, die wenig Verständnis dafür aufbringen können und wollen, was ihre Worte bei Patienten in Ausnahmesituationen bewirken, diese nicht selten mit einem „Arschtritt“ in den Dschungel der Wunderheiler. Für meine Freundin Renate war es ihr niedergelassener Gynäkologe, der sie am Telefon knapp und kühl über ihre niederschmetternde Diagnose informierte, während sie bei einer Freundin beim Kaffeetrinken saß. Von ihm erfuhr sie nur, dass er sie zur OP im Klinik angemeldet hatte, der Rest passierte in ihrem Kopf: Sie stellte sich die Chemotherapie vor, das Ausfallen der Haare, das Kotzen auf dem Klo. Nein! Sie beschloss, der Schulmedizin keine Chance zu geben. So erfuhr sie fatalerweise nicht, wie gut es noch um sie stand. Kein Lymphknoten war befallen, der Krebs kleiner als fünf Zentimeter und »mäßig differenziert«. Eine Chemotherapie wäre wohl gar nicht nötig gewesen. Eine OP und Hormonblocker für ein paar Jahre, das hätte genügt. Ihre Heilungschancen standen anfangs gut.

Als ich ihr das berichtete, nachdem ich ihre Befunde Brustkrebsspezialisten vorgelegt hatte, fiel sie aus allen Wolken: „Das hat mir nie jemand gesagt!“ Rückblickend erkannte Renate an sich Eigenschaften, die sie zum idealen Opfer der esoterischen Parallelwelt machten: Sie sah sich als »leicht beeinflussbar«. Sie fällte ihre Entscheidungen »aus dem Bauch heraus«. Wenn ein charismatischer Heiler ihre beiden Hände warm umfasste und im Brustton innerer Überzeugung versprach, »das bekommen wir schon hin!«, war ihr das lieber als der gnadenlose Realismus der Schulmediziner. Und so war es auch ein besonderer Schulmediziner, der sie zurückholte auf den Boden der Vernunft – einer, der sie nicht verurteilte, sondern zuhörte und dann sagte: »Ihr Allgemeinzustand ist immer noch recht gut. Wenn Sie sich selber eine Chance geben, könnte es Ihnen bald viel besser gehen.« Sie lebte noch zweieinhalb Jahre und hat ihre Rückkehr zur Schulmedizin nicht bereut.

Durch meine Beschäftigung mit der gefährlichen Alternativmedizin wurde ich zu einer Zielscheibe von denen, die mit ihr viel Geld verdienen – und also nicht anders agieren als die „böse Pharmaindustrie“. Nie aber wurde mir eine glaubwürdige, überprüfbare Geschichte zugetragen, die als Beweis dafür dienen könnte, dass jemand ausschließlich durch alternative Therapien geheilt wurde. Das ist schon seltsam – angesichts der großen Verbreitung angeblicher Heilungs-Geschichten. Sollte sich jemand jetzt dazu berufen fühlen, mich eines Besseren zu belehren: Her damit – aber nur, wenn ich die gesamte Krankenakte einsehen darf. Man muss immer offen für Neues bleiben. Vielleicht geistert da draußen ja wirklich irgendwo eine bahnbrechende Therapiemethode herum, die von der Forschung sträflich vernachlässigt wurde. Die Medizingeschichte lehrt uns: You never know.

* Von der Faustregel „Alles, was wirkt, hat Nebenwirkungen“ kenne ich nur eine einzige Ausnahme. Doch das ist eine andere Geschichte, in der es nicht um Krebs geht. Darüber bald mehr - demnächst hier auf stern plus.