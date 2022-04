Wo machen Sie es sich auf einem Flug am Liebsten gemütlich?Auf einem Platz nahe am Fenster? Oder lieber am Gang?Sollten Sie letzteren bevorzugen, dann aufgepasst!Denn hier ist laut dem Mikrobiologen Charles Gerbadas Risiko am größten, sich eine Infektionskrankheit einzufangen.(Quelle: https://io9.gizmodo.com/5862234/why-flying-on-planes-can-make-you-sick---and-how-to-stop-it Hier komme man mit viel mehr Menschen in einen verhältnismäßigengen Kontakt als auf den anderen Plätzen, warnt der Forscher von der University of Arizona in Tucson.Er belegt das mit einem Fall von 2008. Damals infizierten sich mehrere Reisende mit dem Norovirus auf einem US-Flug. Der Ausbruch der Krankheit auf dem Flug von Boston nach Los Angeles sei derart heftig gewesen, dass die Maschine in Chicago zwischenlanden musste. Die kranken Passagiere seien umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden.Die Ermittlungen der Behörden danach ergaben, dass sich vor allem die Passagieream Gang mit dem Virus angesteckt hatten.Sie kamen häufig mit den bereits Infizierten, die regelmäßig die Toilette aufsuchten, in Kontakt. Außerdem benutzen Passagiere auf dem Weg durch die Gänge die äußeren Sitzplätze um sich abzustützen. Dadurch können diese stärker mit Krankheitserregern belastet sein, als Fensterplätze.Hinzu komme, dass es in Flugzeugen nur wenige Toiletten für die Anzahl der Passagiere gebe. Auf den meisten Flügen würden sich etwa 50 oder mehr Menschen eine Toilette teilen. Dadurch können sich dort Bakterien und Viren stärker ausbreiten.Übrigens räumt Gerba auch mit dem Mythos auf,dass die Luft in Flugzeugen krank mache.Die Luft werde auf Flügen regelmäßig mit Frischluft ausgetauscht und gefiltert.In den meisten Maschinen zirkuliere die Luft auch nicht durch den gesamten Raum,sondern von oben nach unten.Damit teile man die Luft, wenn überhaupt, nur mit den Passagieren in unmittelbarer Umgebung.