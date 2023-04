von Susanne Donner Wann erkunden Kinder ihre Körper auf natürliche Weise und wann ist es ein Übergriff? Über ein schwieriges, oft verschwiegenes Thema, das Alltag in Kindertagesstätten und Grundschulen ist.

"Mama, heute hat der Max (Name geändert) in der Schule einfach seine Hose runtergezogen und den Po gezeigt", erzählt die siebenjährige Ella (Name geändert) am Abend beim Zubettgehen. Einige Kinder hätten "Iiii" geschrien, andere geschwiegen und wieder andere gelacht. In den Grundschulen und Kindertagesstätten ist die Auseinandersetzung mit dem Körper und der Sexualität wie in diesem realen Beispiel aus einer 2. Klasse regelmäßig ein Thema. Dabei geht es um viel mehr als das Wort "Doktorspiele" vermuten lässt.