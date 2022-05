Sehen Sie im Video: Forscher machen faszinierende Entdeckung – so klingt das Echo Schwarzer Löcher.





















Faszinierende Aufnahmen aus dem Weltall:





Forscher des Institute of Technology in Massachusetts haben herausgefunden, wie das Echo eines Schwarzen Lochs klingt.





In einem Video teilen die Forscher die Geräusche aus dem All, die so klingen, als würden sie aus einem animierten Film stammen.





Dabei handelt es sich um Aufnahmen, die zeigen, wie sich Schwarze Löcher anhören, die Nachbarsterne verschlucken.





Diese Sterne werden in der Wissenschaft auch als „Röntgendoppelsterne“ bezeichnet, sobald Energie in Form von Röntgenstrahlen freigesetzt wird.





Röntgendoppelsterne sind Systeme mit einem Stern, der ein Schwarzes Loch umkreist und gelegentlich von diesem “gefressen” wird.





Die Wissenschaftler des MIT haben nun nach Echos solcher nahen gelegenen Sterne gesucht, um diese zu analysieren und so, die Umgebung eines Schwarzen Lochs zu rekonstruieren.





Mit Hilfe eines automatisierten Suchwerkzeugs, durchsuchten die Forscher Satellitendaten nach Anzeichen solcher Echos.





Bei dieser Forschung haben sie acht neue Doppelsysteme aus Schwarzen Löchern mit Echos entdeckt. Bisher waren nur zwei solcher Systeme bekannt.





Die Emissionen von Röntgenechos haben sie gemeinsam mit MIT-Bildungs- und Musikwissenschaftlern in für uns hörbare Schallwellen umgewandelt, die in dem Video zu hören sind.





„Wir stehen erst am Anfang, diese Lichtechos zu nutzen, um die Umgebungen zu rekonstruieren, die dem Schwarzen Loch am nächsten sind“ “ (Erin Kara, Assistenzprofessorin für Physik am MIT)





Doch was genau sind eigentlich Schwarze Löcher und woher kommen die Geräusche?





Über die Milchstraße verteilen sich Millionen Schwarzer Löcher.





Diese sind dunkel, denn sowohl einfallende Materien als auch Licht, können nicht aus den Löchern entkommen.





Anders ist es jedoch, wenn sich ein Schwarzes Loch ernährt. Wie Forscher des MIT erklären, kommt es zu Ausbrüchen von Röntgenlicht, sobald ein Schwarzes Loch Gas und Staub von einem umlaufenden Stern ansaugt. Diese Ausbrüche werden von dem einströmenden Gas reflektiert und beleuchten so für kurze Zeit das Loch.





Die Astronomen des MIT versuchen also mittels der Röntgenechos die unmittelbare Umgebung eines Schwarzen Lochs zu rekonstruieren.

