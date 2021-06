Sehen Sie im Video: Elefanten saugen Wasser mit einer Geschwindigkeit von 540 km/h auf









Der Rüssel von Elefanten ist ein wahres Multifunktionsorgan – die Dickhäuter können damit riechen, tragen, essen, trinken, sich duschen oder trompeten. Forschende aus den USA haben nun herausgefunden, dass sich der Rüssel auch zu einem regelrechten Staubsauger entwickeln kann.

Wissenschaftler des Georgia Institute of Technology haben eine Elefantenkuh aus dem Zoo in Atlanta dabei beobachtet, wie sie Wasser aus einem Tank trinkt und die Zeit gemessen. Das Ergebnis ist erstaunlich: Der Elefant saugt das Wasser mit 540 Kilometern pro Stunde aus dem Behälter. Wenn ein Mensch niest, dann stößt er die Luft mit 16 Kilometern pro Stunde aus. Damit saugt ein Elefant das Wasser 30-mal schneller auf als ein Mensch beim Niesen Luft ausstößt.

Bei dem Experiment haben die Forscher dem Elefanten auch verschiedene Lebensmittel vor den Rüssel gesetzt – zum Beispiel Steckrüben. Dabei stellten sie fest, dass der Elefant je nach Größe der Nahrung seinen Rüssel unterschiedlich einsetzt. Nach den größeren Stücken griff die Elefantendame mit der Spitze ihres Rüssels, während sie sich bei größeren Mengen kleingestückelter Rüben für das Aufsaugen entschied.

Außerdem können Elefanten laut den Forschenden die Muskeln in ihrer Nase gleichzeitig so dehnen, dass sie in der Nasenhöhle bis zu 60 Prozent mehr Platz haben – damit ist dann auch genug Platz für Wasser zum Duschen da.

Das Institut der Studienautoren ist auf Biomechanik spezialisiert und erforscht, wie tierisches Verhalten in der Robotertechnologie eingesetzt werden kann. Bereits in der Vergangenheit habe der Elefantenrüssel als Inspiration für neue Technologien gedient, heißt es in der Studie – zum Beispiel für Roboter, die zum Betanken von Schiffen eingesetzt werden.





Quelle: Journal of the Royal Society Interface, DOI: 10.1098/rsif.2021.0215

Mehr