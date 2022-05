Es sind traurige Bilder aus Indien: Ein Elefant trägt den Körper eines toten Kalbs über eine Straße – andere Tiere folgen aus dem Dickicht. Dass die Tiere ihre toten jungen Artgenossen tragen, darüber wurde schon öfter berichtet – bisher gab es aber keine wissenschaftliche Studie über das Verhalten. Drei Forscher des Indian Institute of Science in Bengaluru haben nun 24 Youtube-Videos untersucht, in denen Elefanten mit ihren toten Artgenossen zu sehen sind. Einige der beobachteten Asiatischen Elefanten trugen die toten Jungtiere über Tage oder sogar Wochen durch die Wälder. Das leiteten die Wissenschaftler am Zustand der Leiche des Kalbes ab. Es waren weibliche Tiere, was die Forscher vermuten lässt, dass es sich um die Mütter der toten Babys handelt. Andere Verhaltensweisen, die viele Videos gemeinsam hatten: Die Tiere gehen immer wieder mit dem toten Kalb in Kontakt, berühren es, machen Geräusche und riechen an dem Körper. Auch eine Art Prozession, die an eine Totenwache erinnert, ist in einem Film zu sehen. Für die Forscher sind die gesammelten Beobachtungen Indizien, dass sich Elefanten über den Tod bewusst sind. Die großen Säugetiere sind nicht die einzigen Tiere, bei denen das Herumtragen von toten Jungtieren bereits beobachtet wurde. Auch Affen und Wale wie Orcas oder Delfine interagieren nach dem Tod mit ihren Jungen. Die Meeressäuger tragen beispielsweise ihre toten Babys über mehrere Wochen durchs Wasser und bringen sie immer wieder an die Oberfläche – als ob sie sie dazu bewegen wollten, Luft zu holen.Quelle: Royal Society