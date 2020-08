In den Cheops-Pyramiden von Gizeh entdeckten Forscher Anfang November einen großen Hohlraum. Mittels Myonen-Detektoren entdeckten die Forscher die erste große architektonische Struktur in dem 4500 Jahre alten Grabmal seit dem 19- Jahrhundert. Und erstellten eine Art Röntgenbild der Pyramide. Im Fachmagazin "Nature" berichteten Forscher darüber. Doch der Fund löste nun Streit aus. Das Ministerium für Altertümer in Ägypten wirft den Forschern vor, vorschnelle Schlüsse aus den Messungen zu ziehen. Die Forscher hätten sich zudem nicht mit der Wissenschaftlerkommission abgestimmt, die das Scan-Pyramids-Projekt beaufsichtigt. Der Generalsekretär des Antiken-Ministeriums, Mostfa Waziri, sagte, die Forscher hätten die Ergebnisse ihrer bildgebenden Verfahren den Ägyptologen der Wissenschaftler-Kommission vorlegen müssen. "Diese Experten haben vorher schon gesagt, dass die Existenz von Hohlräumen in den Pyramiden nichts Neues ist, sondern eine unter Ägyptologen wohlbekannte Tatsache." Man müsse beim Begriff des Hohlraums sehr vorsichtig sein, denn die ganze Große Pyramide ist voller Hohlräume, so Waziri.

