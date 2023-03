Masken können gegen Pollenflug schützen. Aber will man im Sommer wirklich mit Maske in die Natur?

Millionen Masken lagern in deutschen Haushalten. Was tun mit all den Mund-und-Nase-Schützern?

von Christoph Koch Abermilliarden FFP2-Masken und noch mehr Mund-und-Nasen-Schützer fluteten während der Pandemie die Weltmärkte. Viele liegen noch bei uns daheim herum. Was machen wir nun damit?

2021 war das Jahr der Maske – überall auf der Welt. Nachdem sich deren Wirksamkeit gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 nur noch leugnen ließ, wenn man sich die Tatsachen absichtlich zurechtbog, bestimmte sie überall das Bild, bei der Fußball-Europameisterschaft, der Sommer-Olympiade in Tokio, an den Stränden, in den unter Auflagen wieder offenen Kulturstätten. Allein der US-Hersteller 3M ("Post-It", "Scotch"), vorwiegend im Segment hochwertiger Masken vertreten, produzierte 2021 2,5 Milliarden Stück, viermal so viele wie noch 2019. Freilich ist das nur ein Bruchteil dessen, was die gewaltige chinesische Maskenindustrie exportierte.