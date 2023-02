Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in Adana in der Türkei – wie die Stärke von Erdbeben über die Richterskala gemessen wird

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Wie die Intensität von Beben gemessen wird

von Frank Ochmann Ein schweres Beben hat die Südosttürkei und Nordsyrien getroffen – Experten sprechen von 7,7 oder 7,8 auf der Richterskala. Aber was genau wird da eigentlich gemessen? Und warum ist die Skala angeblich "nach oben offen"?

Am 22. Mai 1960 erschütterte das stärkste, je gemessene Beben die Erde rund um die chilenische Stadt Valdivia: Stärke 9,5. Als am frühen Morgen des 6. Februar die Südosttürkei und Nordsyrien getroffen wurde, war von 7,7 oder 7,8 die Rede. Aber was genau wird da eigentlich gemessen? Und wie lassen sich solche Werte vergleichen? Und warum gab es noch nie ein Beben der Stärke 10, 11 oder 20?