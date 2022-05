Ist Kaffee wirklich Gift fürs Herz und Rotwein gesünder als die weiße Alternative? Wieviel Chips sind zu viel und kann Lakritze krank machen? Antworten auf drängende Fragen zu Getränken, Alkohol, Knabbereien und Süßigkeiten. Von Catrin Boldebuck und Stéphanie Souron

Wir reden viel über Ernährung, aber was wissen wir eigentlich über Getränke? Täglich soll jeder mindestens 2,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. So weit herrscht Klarheit. Aber was zählt überhaupt dazu? Und was ist gesund? Beim Thema Trinken gibt es bestimmt so viele Mythen wie allgemein über richtige Ernährung.