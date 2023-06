Aggressive Kinder, verzweifelte Erwachsene: Was Experten raten, wenn Eltern geschlagen werden

von Susanne Donner Wenn Kinder ihre Eltern attackieren, ist das ein Tabu. Die Eltern schämen sich und sind verunsichert. Sie sind dann aber besonders gefragt mit ihrer Präsenz, um Orientierung zu geben und eine Eskalation von Beginn an abzuwenden.

"Ich will aber die Gummibären!", brüllt Max. Er ist außer sich vor Wut, dass ihm seine Mutter nicht die ganze Tüte überlassen will. Ihr aber ist das Geschrei vor der Kita peinlich. Sie sagt nichts. Da stemmt der kleine Junge seinen Körper gegen den seiner Mutter. Er zerrt an ihrer Kleidung. Dann trommelt er mit den Fäusten gegen ihren Bauch.