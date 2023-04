von Alexandra Kraft Unsere Autorin trägt seit ein paar Wochen ein Fitness-Armband, dass mittels eines Algorithmus berechnet, wann man am besten trainiert und wann man sich erholen sollte. Ein Erfahrungsbericht darüber, wie es sich anfühlt, wenn ein Computer den Sport-Rhythmus bestimmt.

Mein neuer Trainer kam in einer unscheinbaren schwarzen Schachtel. "WHOOP/4.0/ Unlock Yourself" stand darauf in weißer Schrift. Auch der Inhalt sah auf den ersten Blick sehr unspektakulär aus: Ein kleines Rechteck mit grün leuchtenden Sensor, daran befestigt ein schmales Stoff-Armband. Sie mögen schon ahnen, dass es sich hier nicht um einen echten Trainer handelt, sondern um einen Fitness-Tracker. Und zwar einen, der verspricht, anhand der gemessenen Daten errechnen zu können, wie viel man trainieren sollte – und wann besser nicht.